Беларусь попала в топ-10 стран для путешествий в 2019 году

Беларусь попала в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году по версии международного издательства Lonely Planet. Об этом сообщается на сайте издательства.

В списке Best in Travel-2019 Беларусь заняла восьмое место.

Составители рейтинга отметили, что Беларусь привлекает туристов 30-дневным безвизовым режимом, обилием кафе и арт-площадок. В Минске туристы смогут насладиться прогулками по Старому городу, увидеть потрясающую ратушу и посетить модные коктейльные бары. Также издательство отметило, что Минск в следующем году станет "центром глобальных событий и саммитов", имея в виду Европейские игры 2019 года.

В топ-10 стран для путешествий в 2019 году также вошли такие страны, как Германия, Зимбабве, Панама, Кыргызстан, Иордания, Индонезия, африканское государство Сан-Томе и Принсипи и государство в Центральной Америке Белиз. Возглавила рейтинг Шри-Ланка.

Издательство Lonely Planet основано в 1972 году, занимается составлением и выпуском путеводителей. Штаб-квартира издательства находится в Австралии.

Источник: БЕЛТА

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