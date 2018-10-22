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Главный врач минской 6-й клинической больницы рассказал о смерти случчанки после родов

23.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор Гурко прокомментировал смерть в роддоме случчанки Валентины Захаревич. Он рассказал, что у роженицы действительно околоплодные воды попали в кровоток - современном акушерстве при такой патологии летальный исход превышает 90%.

— Мы еще раз приносим искренние соболезнования родственникам Валентины Захаревич. То, что произошло в роддоме, — страшная трагедия не только для них, но и для нас — медиков. Наше призвание — спасать жизни, и мы очень тяжело переживаем каждую потерю. Как только специалисты роддома увидели, что состояние Валентины Захаревич ухудшилось, лечащие врачи тут же привлекли к решению этой сложной медицинской ситуации в том числе руководство клиники и комитета по здравоохранению Мингорисполкома, — комментирует Виктор Гурко,  приводит его слова TUT.BY.

— Для оказания помощи прибыли лучшие ведущие специалисты города и республики, сотрудники различных профильных кафедр БГМУ и БелМАПО, РНПЦ «Мать и дитя». В течение двух дней самые квалифицированные специалисты боролись за жизнь женщины. Мы не вправе называть все сопутствующие патологии, но клинический диагноз «эмболия амниотической жидкостью», к сожалению, очень серьезен. Основная причина — попадание околоплодных вод в кровоток матери. Это происходит из-за разницы внутриматочного давления и давления в венозных сосудах матери. В современном акушерстве при такой патологии летальность пациентов во всех странах мира превышает 90%. Отмечу также, что по факту смерти Валентины Захаревич специалисты Государственного комитета судебных экспертиз проводят судебно-медицинскую экспертизу. Свое экспертное мнение уже высказали и две независимые комиссии Министерства здравоохранения и комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

— Мне как человеку очень тяжело принимать эту ситуацию: каждый год мы помогаем родить около 5 тысячам женщин, и такая трагедия, которая постигла семью Валентины Захаревич, еще раз говорит о том, как важно каждому медицинскому работнику быть постоянно внимательным к своим пациентам.

 
 
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Главврач 6-й городской клинической больницы рассказал, что у роженицы околоплодные воды попали в кровоток - современном акушерстве при такой патологии летальный...
 
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