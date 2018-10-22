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Мининформ ограничил доступ к 12 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу
23.10.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили в ведомстве.
– В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполкома Министерство информации 18-19 октября приняло решение об ограничении доступа к 12 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы, – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ограничен доступ к шести страницам в социальной сети «ВКонтакте» за распространение информационных материалов, признанных экстремистскими на основании вступившего в силу решения суда Октябрьского района Витебска.
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили в ведомстве. – В соответствии с письменными...
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