В Беларусь попытались незаконно ввести электрические велосипеды на 50 тысяч долларов

Через пункт пропуска «Каменный Лог» на территорию Беларуси попытались ввести электрические велосипеды общей стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте гродненской региональной таможни.



Источник: grt.customs.gov.by

В прицепе одного из автомобилей таможенники обнаружили более 80 электрических велосипедов, три мотоцикла, а также более 100 комплектующих к ним. Документов на них у водителя российской фирмы-перевозчика не было.









Общая стоимость товаров составляет почти 113 тысяч рублей (около 53,8 тысяч долларов). Перевозчик намеревался «сэкономить» на уплате таможенных сборов свыше 44 тысяч рублей.

По нарушению начат административный процесс, санкции которого предусматривают штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.