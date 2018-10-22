В центре Киева автокран без тормозов протаранил 19 автомобилей

Масштабное ДТП произошло 23 октября в центре Киева: автокран протаранил 18 легковых автомобилей и грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Авария произошла около 9 часов утра на бульваре Леси Украинки. По словам водителя автокрана, у транспортного средства отказали тормоза. В результате происшествия механические повреждения получили 19 автомобилей.



Фото: dtp.kiev.ua

По информации полицейских, в аварии пострадали три человека. Двоим из них медицинская помощь была оказана на месте и госпитализация не потребовалась.