|
В центре Киева автокран без тормозов протаранил 19 автомобилей
Масштабное ДТП произошло 23 октября в центре Киева: автокран протаранил 18 легковых автомобилей и грузовик. Об этом
Авария произошла около 9 часов утра на бульваре Леси Украинки. По словам водителя автокрана, у транспортного средства отказали тормоза. В результате происшествия механические повреждения получили 19 автомобилей.
По информации полицейских, в аварии пострадали три человека. Двоим из них медицинская помощь была оказана на месте и госпитализация не потребовалась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации полицейских, в аварии пострадали три человека. Двоим из них медицинская помощь была оказана на месте и госпитализация не потребовалась.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)