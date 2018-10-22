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В январе сентябре почти 84% белорусов платили за электричество по льготным тарифам
Такая информация размещена на сайте Министерства энергетики.
Там также сообщается, что в сентябре белорусским потребителям отпущено
Не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации Минсельхозпрода (уровень оплаты составил 96,1%), концерна «Беллегпром» (96,9%), Госкомвоенпрома (95,9%), Белкоопсоюза (97,3%) и Национальной академии наук Беларуси (99,7%).
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В январе сентябре этого года 83,9% абонентов (семей) из числа оплативших не превысили льготные объемы электропотребления.
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