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ЕАБР организовал синдкредит для Белинвестбанка на 20 млн евро
Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил организатором синдицированного кредита на 20 млн евро для белорусского Белинвестбанка, сообщила пресс-служба ЕАБР.
"Евразийский банк развития выступил в качестве организатора, кредитного управляющего и участника в синдицированном кредите. Сумма кредита сроком на один год составила 20 млн евро", - говорится в пресс-релизе банка.
По его информации, в качестве банков — участников кредитования также выступили АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (РФ), ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (РФ) и АО "Altyn Bank" (дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited) (Казахстан).
"Соответствующий договор подписан во вторник", - добавили в пресс-службе.
Как отметили в ЕАБР, средства кредита предоставляются на общекорпоративные цели. "Деньги пойдут на финансирование торговых контрактов клиентов Белинвестбанка, связанных с поставками товаров, оборудования и услуг из Российской Федерации в Республику Беларусь", - сообщили в банке.
Белинвестбанк был образован в 2001 году после слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка развития, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных программ. Госкомитету по имуществу принадлежит 97,48% его акций, с учетом иных акционеров госдоля составляет 99,08%.
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Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил организатором синдицированного кредита на 20 млн евро для белорусского Белинвестбанка, сообщила пресс-служба ЕАБР....
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