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ЕАБР организовал синдкредит для Белинвестбанка на 20 млн евро

23.10.2018 13:00 — Разное | Интерфакс  
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Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил организатором синдицированного кредита на 20 млн евро  для белорусского Белинвестбанка, сообщила пресс-служба ЕАБР.

"Евразийский банк развития выступил в качестве организатора, кредитного управляющего и участника в синдицированном кредите. Сумма кредита сроком на один год составила 20 млн евро", - говорится в пресс-релизе банка.

По его информации, в качестве банков — участников кредитования также выступили АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (РФ), ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (РФ) и АО "Altyn Bank" (дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited) (Казахстан).

"Соответствующий договор подписан во вторник", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в ЕАБР, средства кредита предоставляются на общекорпоративные цели. "Деньги пойдут на финансирование торговых контрактов клиентов Белинвестбанка, связанных с поставками товаров, оборудования и услуг из Российской Федерации в Республику Беларусь",  - сообщили в банке.

Белинвестбанк был образован в 2001 году после слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка развития, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных программ. Госкомитету по имуществу принадлежит 97,48% его акций, с учетом иных акционеров госдоля составляет 99,08%.

 
 
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Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил организатором синдицированного кредита на 20 млн евро  для белорусского Белинвестбанка, сообщила пресс-служба ЕАБР....
 
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