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Второй велосипедный форум "ПраРовар" соберет активистов в Бресте
23-25 ноября в Бресте пройдет велосипедный форум "ПраРовар" – мероприятие, посвященное развитию велосипедного движения на городском и национальном уровнях. Принять участие в форуме "ПраРовар" можно в качестве спикера или слушателя.
Цель мероприятия – организовать площадку для обмена опытом между велосипедными активистами из разных городов, улучшить связь с городскими администрациями и проектировщиками, повысить навыки проектирования велоинфраструктуры и развития велокультуры, синхронизировать действия для развития городского велосипедного движения в Беларуси.
В программе форума публичные лекции, мастер-классы, круглые столы, дискуссии, выставки. Сейчас организаторы формируют программу форума, поэтому вы можете предложить свою
Рабочие языки форума – русский, белорусский и английский (будет обеспечен перевод).
Участие бесплатное, но по предварительной
Предварительные темы форума:
Исследования о велосипедах в Беларуси. Выгода велосипедов, портрет велосипедиста, тенденции.
Национальная велосипедная концепция и ее значение для велосипедизации Беларуси.
Участники из белорусских городов, а также зарубежные спикеры могут получить компенсацию затрат на проезд и проживание. К участию приглашаются все заинтересованные.
Подробная информация о форуме публикуется на официальном сайте rovar.info.
Мероприятие организовано Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений в партнерстве с просветительским учреждением "За вело Брест" в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси" при финансовой поддержке Евросоюза и в рамках кампании deVELOpment при содействии Посольства США в Беларуси.
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23-25 ноября в Бресте пройдет велосипедный форум "ПраРовар" – мероприятие, посвященное развитию велосипедного движения на городском и национальном уровнях. Принять...
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