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Второй велосипедный форум "ПраРовар" соберет активистов в Бресте

23.10.2018 12:55 — Разное | Интерфакс  
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23-25 ноября в Бресте пройдет велосипедный форум "ПраРовар" – мероприятие, посвященное развитию велосипедного движения на городском и национальном уровнях. Принять участие в форуме "ПраРовар" можно в качестве спикера или слушателя.

Цель мероприятия – организовать площадку для обмена опытом между велосипедными активистами из разных городов,  улучшить связь с городскими администрациями и проектировщиками, повысить навыки  проектирования велоинфраструктуры и развития велокультуры,  синхронизировать действия для развития городского велосипедного движения в Беларуси.

В программе форума публичные лекции, мастер-классы, круглые столы, дискуссии, выставки. Сейчас организаторы формируют программу форума, поэтому вы можете предложить свою заявку в качестве эксперта, а также написать свои пожелания организаторам.

Рабочие языки форума – русский, белорусский и английский (будет обеспечен перевод).

Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Дедлайн подачи заявок на форум в качестве спикера – 1 ноября, участника/участницы – 10 ноября.

Второй велосипедный форум "ПраРовар" соберет активистов в Бресте

Предварительные темы форума:

Исследования о велосипедах в Беларуси. Выгода велосипедов, портрет велосипедиста, тенденции.

Национальная велосипедная концепция и ее значение для велосипедизации Беларуси.

  • Финансирование велосипедных проектов.
  • Площадка для "велосипедного" бизнес-сообщества.
  • КСО, велодвижение как сфера инвестирования.
  • Технические нормативы и проектирование велосипедной инфраструктуры.
  • Велосипедный туризм.
  • Негосударственные велосипедные организации и инициативы.
  • Продвижение городского велосипедного движения.

Участники из белорусских городов, а также зарубежные спикеры могут получить компенсацию затрат на проезд и проживание. К участию приглашаются все заинтересованные.

Подробная информация о форуме публикуется на официальном сайте rovar.info.

Мероприятие организовано Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений в партнерстве с просветительским учреждением "За вело Брест" в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси" при финансовой поддержке Евросоюза и в рамках кампании deVELOpment при содействии Посольства США в Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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23-25 ноября в Бресте пройдет велосипедный форум "ПраРовар" – мероприятие, посвященное развитию велосипедного движения на городском и национальном уровнях. Принять...
 
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