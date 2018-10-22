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В 2019 году под Минском начнут массово выпускать электромобили. А обещали в мае 2018-го

23.10.2018 13:16 — Разное | KYKY  
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Зампредседателя Мингорисполкома Виктор Лаптев заявил, что в первом квартале 2019 года планируется начать массовый выпуск электромобилей Zotye, пишет агентство «Минск-Новости». Правда, как писал Onliner, хотели начать производство уже в мае этого года. Надеемся, в этот раз переносов не будет. Речь идёт о проекте, в который вложили 560 миллионов долларов.

Массовое производство электромобилей Zotye запустят на заводе «Юнисон» в деревне Обчак недалеко от Минска. В июне этого года эти две компании подписали в Китае соглашение на сборку в Беларуси 30 тысяч электромобилей. Проект планируют реализовать до 2022 года, а стоимость − 560 миллионов долларов.

Собирать будут два автомобиля − мини-электрокар Zotye E200 и седан Zotye Z500EV. Первый будет стоить около 17 тысяч долларов и иметь запас хода в 200 километров, второй − 22 тысяч долларов и 250 километров. 

Читайте по теме: Владельцы электромобилей не будут платить дорожный налог с 14 октября

 
Теги: Минск
 
 
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Зампредседателя Мингорисполкома Виктор Лаптев заявил, что в первом квартале 2019 года планируется начать массовый выпуск электромобилей Zotye, пишет агентство...
 
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