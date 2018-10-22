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Дата смерти перестала быть загадкой

23.10.2018 13:04 — Разное | UDF  
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Кадр из фильма "Время"
Американские ученые научились определять продолжительность жизни, основываясь на генетических данных. Доклад был представлен на конференции Американского общества генетики человека в Сан-Диего.

Команда специалистов, возглавляемая ученым Полом Тиммерсом, изучила главные генетические факторы, которые отвечают за продолжительность жизни и риск появления возрастных заболеваний. Для этого они наблюдали за генетическим материалом 500 тысяч человек.

"Используя только генетическую информацию, мы можем идентифицировать 10% людей с защитными генами, которые будут жить в среднем на пять лет дольше, чем наименее защищенные 10%", – сказал Тиммерс.

Исследователи подтвердили шесть ассоциаций между генами и долголетием, в том числе ген APOE, который кодирует белковый компонент алипопротеина и связан с болезнью Альцгеймера. Также они определили 21 участок, влияющий на продолжительность жизни. Полученные данные позволили специалистам дать каждому из испытуемых определенное количество баллов для оценки вероятности дожить до определенного возраста.

Недавно ученые из Кливлендской клиники в США раскрыли секрет долголетия. Они утверждают, что интенсивные нагрузки помогут снизить риск преждевременной смерти. Занятия аэробикой оказывают положительное влияние на состояние сердца и органов дыхания.

 
 
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Американские ученые научились определять продолжительность жизни, основываясь на генетических данных.
 
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