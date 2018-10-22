Дата смерти перестала быть загадкой



Кадр из фильма "Время"

Команда специалистов, возглавляемая ученым, изучила главные генетические факторы, которые отвечают за продолжительность жизни и риск появления возрастных заболеваний. Для этого они наблюдали за генетическим материалом 500 тысяч человек.сказал Тиммерс.Исследователи подтвердили шесть ассоциаций между генами и долголетием, в том числе ген APOE, который кодирует белковый компонент алипопротеина и связан с болезнью Альцгеймера. Также они определили 21 участок, влияющий на продолжительность жизни. Полученные данные позволили специалистам дать каждому из испытуемых определенное количество баллов для оценки вероятности дожить до определенного возраста.Недавно ученые из Кливлендской клиники в США раскрыли секрет долголетия. Они утверждают, что интенсивные нагрузки помогут снизить риск преждевременной смерти. Занятия аэробикой оказывают положительное влияние на состояние сердца и органов дыхания.