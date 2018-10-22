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В Березинском районе на рыбалке пропал мужчина

23.10.2018 13:00 — Разное | UDF  
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Фото: ПСО "Ангел"
В Березинском районе вблизи населенных пунктов Жуковец и Бережки пропал мужчина.

Зеневич Андрей Григорьевич 1990 года рождения с 21 на 22 октября рыбачил на реке Березина. Оттуда ночью он ушел в неизвестном направлении и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего мужчины: рост около 192 см, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы русые окрашены в светлый цвет, носит бороду, в левом ухе есть сережка.

Был одет в узкие джинсы, болоньевую куртку темного цвета, серые кроссовки и, предположительно, куртку камуфляжного цвета.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба сообщить об этом по телефонам: 7733, +375 33 6666 856, +375 33 6666 033 или 102.

 
 
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В Березинском районе вблизи населенных пунктов Жуковец и Бережки пропал мужчина.
 
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