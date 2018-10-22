В Березинском районе на рыбалке пропал мужчина



Фото: ПСО "Ангел"

1990 года рождения с 21 на 22 октября рыбачил на реке Березина. Оттуда ночью он ушел в неизвестном направлении и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно.Приметы пропавшего мужчины: рост около 192 см, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы русые окрашены в светлый цвет, носит бороду, в левом ухе есть сережка.Был одет в узкие джинсы, болоньевую куртку темного цвета, серые кроссовки и, предположительно, куртку камуфляжного цвета.Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба сообщить об этом по телефонам: