Игорь Шуневич ушел на больничный. Некоторые полагают, что неспроста

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«Посмотрим, как сложится судьба генерала в этой гражданской должности, хотя трудно сказать, что она гражданская: она порой еще более военная, чем у некоторых людей с погонами».

Сейчасзанимает пост помощника президента — инспектора по Минской области. Он был назначен чуть больше года назад. Комментируя его назначение,сказал, что это своего рода эксперимент:Получив новое назначение, Игорь Евсеев ушел в запас. Это очень удобный вариант дл людей в погонах – таким образом они могут получать и пенсию (в данном случае – генеральскую), и зарплату. Если слухи о назначении Евсеева в ближайшее время подтвердятся, то, вероятно, специальным указом его снова призовут на службу.Игорь Евсеев родом из Волковысского района.В 1996 - 2002 годах он работал в органах финансовых (налоговых) расследований, затем - в Службе безопасности президента.С 2005-го - замначальника Минского РУВД - начальник милиции общественной безопасности и специальной милиции. В 2007 - 2008 годах - начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД на транспорте. Затем два года офицер служил замначальника УВДТ – начальником МОБ.С 2010 - замначальника ГУВД Мингорисполкома, в 2012 году возглавил УВД Витебщины, затем – УВД Минской области.У Евсеева трое детей.Провожая Евсеева на новую работу,назвал его профессионалом высочайшего класса.Прекрасно помнит Игоря Евсеева и оппозиция. Скандальную известность он получил в должности начальника милиции общественной безопасности Мингорисполкома. Евсеев не раз лично командовал разгоном мирных акцией протеста, было у него и несколько громких конфликтов с журналистами.За разгон Площади-2010 попал в список невъездных в Евросоюз и Америку.В своей нынешней должности Евсеев часто встречается с людьми, проводит выездные приемы на Минщине. Очередная такая встреча должна состояться через неделю, 30 октября в Березинском райисполкоме,"Белорусский партизан".