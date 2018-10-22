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Дети нашли возле дома пакет с отрезанной головой мужчины
Иллюстративное фото
На место выехали правоохранители. Они нашли на месте инцидента еще несколько пакетов с другими частями тела мужчины.
В СУ СК России по региону подтвердили информацию об обнаружении частей тела мужчины.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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В Свердловской области дети играли во дворе одного из домов в городе Алапаевск и случайно обнаружили полиэтиленовый пакет.
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