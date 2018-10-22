На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи



Скриншот программы «60 минут» / Россия 1

Девушка, которую ведущаяпредставила как, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.Одногруппница погибшейсказала Дождю, что на записи «60 минут» не голос Алины Керовой.— сказала Жукова.удалось связаться с Ольгой Скабеевой и спросить, каким образом в эфире программы оказалась девушка, погибшая в колледже. «Ну давайте мы вам предоставим телефон, а вы свяжитесь с ней и поговорите. И со всеми, кто причастен к этому прямому включению. Если вы не против. (…) Вы хотите разобраться, поэтому давайте сейчас так поступим. Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов», — сказала Скабеева.Затем она посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала.— заключила ведущая.В пресс-службе «России 1» сказали Дождю, что «попытаются прояснить этот вопрос» и пообещали связаться,