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На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи
Скриншот программы «60 минут» / Россия 1
Девушка, которую ведущая Ольга Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.
Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала Дождю, что на записи «60 минут» не голос Алины Керовой. «Вот суки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому», — сказала Жукова.
Затем она посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала.
«Мы бы с удовольствием разобрались. Вы бы только поспокойнее, пожалуйста. И вот в рамках того предложения, которое я вам только что сделала, давайте, конечно же действовать, ладно? Вы как-то очень импульсивно настроены и постоянно дискутируете со мной, хотя, в целом, непонятно на какую тему», — заключила ведущая.
В пресс-службе «России 1» сказали Дождю, что «попытаются прояснить этот вопрос» и пообещали связаться, «когда разберутся в ситуации»
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Девушка, которую ведущая Ольга Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже.
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