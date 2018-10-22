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Волочкова выложила эротическое фото из туалета

23.10.2018 12:46 — Разное | UDF  
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Фото: instagram.com/volochkova_art
И юзеры заметили то, что скрыто.

Балерина Анастасия Волочкова снова порадовала подписчиков откровенным фото. Звезда выложила снимок из ванной комнаты в полупрозрачном боди, и, судя по ракурсу съёмки, фотограф находился на унитазе.

Отметим, что комментарии к фотографии балерина закрыла. Вероятно, пользователи задавали слишком много вопросов о месте съёмки.

Волочкова выложила эротическое фото из туалета

Фото: instagram.com/volochkova_art

Забавно, что лишённые права голоса подписчики не оставили Анастасию без внимания и поставили снимку больше 12 тысяч лайков. Вероятно, пользователи просто привыкли к необычным местам и ракурсам, ведь ранее девушка радовала их снимком перебинтованных ног крупным планом и фото в "антишпагатном коконе".

Волочкова выложила эротическое фото из туалета

Фото: instagram.com/volochkova_art

Стоит признать, что на этом фоне нынешний снимок выглядит даже адекватно и действительно заслуживает лайков.

 
 
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