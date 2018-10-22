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В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис

23.10.2018 13:48 — Разное | Аргументы и факты  
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В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис
Фото из открытых источников


В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий КАЛЕЧИЦ на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ-2018", передает БЕЛТА.

В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис ID-карты заменят обычные паспорта?

"В стране реализуется знаковый проект по созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы и ID-карты. Идея в том, чтобы в ней был платежный сервис. Мы предложили реализовать его на базе платежного приложения "Белкарт". Также предложили возможность внедрения концепции базового счета", - рассказал Дмитрий Калечиц.

Инициатива по внедрению платежного сервиса в ID-карту сейчас прорабатывается с участием банков, поскольку нужно учесть множество технических моментов.

Как сообщалось, первые документы нового образца - ID-карты и биометрические паспорта - можно будет получить 1 января 2020 года. ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт станет документом только для выезда за границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет - эта роль перейдет к идентификационной карте.

Говоря о развитии белорусской платежной системы "Белкарт", зампредседателя Нацбанка отметил, что уже начата работа по межсистемной интеграции системы "Белкарт" с российской платежной системой "Мир". Одновременно проводятся работы по обеспечению перевода эмиссии карточек "Белкарт" на карточки стандарта EMV, используя спецификации и приложения, разработанные АО "НСПК" (оператор системы "Мир").

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Инициатива по внедрению платежного сервиса в ID-карту сейчас прорабатывается с участием банков, поскольку нужно учесть множество технических моментов.
 
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