Один из пользователей твиттера поделился необычным видео из леса. На нем земля буквально дышит: ритмично вздымается вверх и опадает вниз. Запись получила вирусную популярность и вызвала у некоторых пользователей недоумение — разве так бывает?

Видео:‏/ twitter.com

Видео сняли в муниципалитете Сакре-Кер в канадской провинции Квебек 17 октября во время бури и сильного ветра.

«Хотя леса не дышат сами, деревья в них поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Этот процесс называется фотосинтезом. Правда, в отличие от людей, этот процесс не предполагает вдоха и выдоха — именно это делает лес на видео», — пишет The Weather Network .

Сертифицированный специалист по деревьям Марк Вандервув пояснил, что эти вдохи и выдохи не имеют никакого отношения к реальному «дыханию». Во время бури почва напитывается водой, а сцепление корней ослабевает. В результате порывы ветра давят на кроны деревьев и «приподнимают» корни вместе с тонким слоем почвы. Если бы ветер был еще сильнее, он повалил бы деревья.

Кстати, такие случаи замечали и раньше. Вот еще один пример из провинции Канады Британская Колумбия: