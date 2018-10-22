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В Канаде земля начала "дышать". Как такое возможно?
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Видео:
Видео сняли в муниципалитете Сакре-Кер в канадской провинции Квебек 17 октября во время бури и сильного ветра.
«Хотя леса не дышат сами, деревья в них поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Этот процесс называется фотосинтезом. Правда, в отличие от людей, этот процесс не предполагает вдоха и выдоха — именно это делает лес на видео», — пишет
Сертифицированный специалист по деревьям Марк Вандервув пояснил, что эти вдохи и выдохи не имеют никакого отношения к реальному «дыханию». Во время бури почва напитывается водой, а сцепление корней ослабевает. В результате порывы ветра давят на кроны деревьев и «приподнимают» корни вместе с тонким слоем почвы. Если бы ветер был еще сильнее, он повалил бы деревья.
Кстати, такие случаи замечали и раньше. Вот еще один пример из провинции Канады Британская Колумбия:
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Эти вдохи и выдохи не имеют никакого отношения к реальному "дыханию".
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