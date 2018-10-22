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Кобрин присоединился к благотворительному проекту «Новая жизнь в обмен на крышечки»

23.10.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Новая жизнь в обмен на крышечки

Задумывались ли вы о том, что выброшенная маленькая пластмассовая крышечка от пластиковой бутылки может принести большую пользу?

Кобрин присоединился к благотворительному проекту «Новая жизнь в обмен на крышечки»

С недавнего времени Кобрин присоединился к благотворительному проекту «Новая жизнь в обмен на крышечки». В чём его суть? В Минске за год на свалки выбрасывается около 800 тонн пластиковых крышек, а это примерно 160000$, которые могли бы пойти на лечение и реабилитацию больных детей. Собрав отдельно пластиковые крышечки и сдав их на переработку, решается еще одна задача по раздельному сбору вторичного сырья.

Проект только набирает обороты. Как рассказала куратор проекта в Минске Наталья Кунцевич, чтобы покрыть все транспортные и прочие расходы, необходимо собрать не менее 10 тонн крышечек. Пока в Минске хранится порядка 6 тонн со всей страны.

Проект работает по заявительному принципу. Помощь будет оказываться адресно. По словам Натальи Кунцевич, первая помощь будет оказана мальчику из Минска Грише Долгих – ему необходимы средства реабилитации.

В Кобрине изначально подхватили идею в социальных сетях активные мамы. Как рассказала администратор группы «Мамочки Кобрина» в социальной сети «ВКонтакте» Ольга Ващула, было принято решение создать постоянные пункты сбора, и первые килограммы крышечек были отправлены в столицу в конце апреля. Чуть позже идею подхватили в пришкольных лагерях. Так, в СШ № 8 г. Кобрина было собрано более 2 тысяч крышечек. Несмотря на большую цифру, вес их небольшой (в одном кг примерно 450 крышечек).

К проекту присоединились и работники бара-ресторана «Дискавери». Поддержать инициативу может любой — в городе находится 6 постоянных пунктов, где можно оставить собранные крышечки. Это аптеки «Лотос-фарм»: ул. Ленина, 169 , ул. Октябрьская, 1, ул. Парковая, 7, корпус 2, ул. Королева, 16; магазин «Happy House», ул. Пушкина, 8; детский центр «Развитие», ул. Дружбы, 24.

Крышечки должны быть без вкладышей, чистые и без наклеек.

Людмила ПАШКОВИЧ.

НА СНИМКЕ автора: вот такие коробки для сбора крышечек установлены в сети аптек.

 

 
Теги: Минск
 
 
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