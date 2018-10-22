На базе Кобринского РОВД с представителями здравоохранения и духовенства.

С чистого листа

На базе Кобринского РОВД была организована встреча детей, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних, с представителями здравоохранения и духовенства.





Самой острой проблемой в молодежной среде остаётся употребление алкогольных и наркотических веществ, отметила врач-нарколог УЗ «Кобринская ЦРБ» Наталья Сак. Сегодня в наркологическом кабинете наблюдается 140 несовершеннолетних, что практически в два раза превышает показатели прошлого года.

Детский организм еще не сформирован, и центральная нервная система не в силах противостоять разрушительному воздействию спиртного, поэтому необратимые последствия развиваются очень быстро. Факты налицо. В данный момент два подростка проходят курс лечения в наркологическом диспансере. Ещё двое, из любопытства приняв по 50 граммов водки, с алкогольным отравлением оказались в реанимации. Оказывали медики помощь и малолетнему любителю пива, у которого этот напиток спровоцировал судорожный припадок.

Мысль о том, что «пьяницы Царства Божия не наследуют», стала ключевой в выступлении протоиерея Свято Петро-Павловской церкви г. Кобрина отца Сергия. На доступном подросткам языке священнослужитель

изложил собравшимся моральную сторону проблемы. «Вино не грех. Пьянство – грех, – отметил он. – Все мы лишь гости в этом мире, а настоящая жизнь будет обретена нами после смерти. Это будет жизнь души, вечная жизнь во Вселенной. Её-то мы и подготавливаем сегодня своей земной жизнью. И если кто-то предаётся пагубным страстям здесь и сейчас, он приучает к ним свою душу, которая, не имея возможности к их удовлетворению в загробном мире, будет страдать и мучиться там».

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ирина Карпович отметила, что подобные встречи проводятся для того, чтоб внушить подросткам, сбившимся с правильного пути, что у них есть альтернативный выбор. Беседуя с правоохранителями и врачами, знакомясь с историями о том, как их сверстники расплачиваются за неправильный выбор, сделанный в юношестве, многие признают свои ошибки и больше не допускают их.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора: инспектор ИДН Сергей Андреюк и протоиерей Сергий во время беседы с подростками.