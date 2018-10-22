Статистика: средняя зарплата в сентябре снизилась

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В сентябре средняя начисленная зарплата по Беларуси составила 963, 6 рубля. В августе показатель был выше - 987,5 рублей.

Самый высокий показатель средней зарплаты традиционно в Минске - 1 319,5 руб. (по сравнению с сентябрем прошлого года он вырос на 9,1%), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет. Средняя начисленная зарплата в Минской области составила 954,1 руб. (7,6%), в Гомельской - 880,9 руб. (10,7%), Брестской - 843,7 руб. (10,1%), Гродненской - 837,4 руб. (9,3%). В аутсайдерах Витебская область, где средняя зарплата составила 827,7 руб. (10,6%) и Могилевщина с показателем 817,2 руб. (8,2%).

Официальная статистика констатирует, что в целом по Беларуси по сравнению с прошлым годом выросла не только номинальная, но и реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги). Так, в январе-сентябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года рост составил 12,2%.