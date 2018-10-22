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Статистика: средняя зарплата в сентябре снизилась
23.10.2018 14:00 — Разное | Ежедневник
фото: intex-press.by
В сентябре средняя начисленная зарплата по Беларуси составила 963, 6 рубля. В августе показатель был выше - 987,5 рублей.
Самый высокий показатель средней зарплаты традиционно в Минске - 1 319,5 руб. (по сравнению с сентябрем прошлого года он вырос на 9,1%), сообщает
Официальная статистика констатирует, что в целом по Беларуси по сравнению с прошлым годом выросла не только номинальная, но и реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги). Так, в январе-сентябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года рост составил 12,2%.
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В сентябре средняя начисленная зарплата по Беларуси составила 963, 6 рубля. В августе показатель был выше - 987,5 рублей.
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