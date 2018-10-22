Средняя зарплата белорусов начала падение

В сентября номинальная начисленная средняя зарплата граждан Беларуси составила 963,6 рубля. Такая сумма в пересчете на доллары по курсу Нацбанка равняется 460 долларам.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По информации Белстата, в августе номинальная средняя начисленная заработная плата жителей Беларуси выросла на 13,7 рубля и составила 987,5 рубля. Таким образом, сокращение за прошлый месяц составило 23,9 рубля.

Белорусские власти ранее заявляли , что средняя зарплата в сентябре достигнуть 1000 рублей, а в дальнейшем не будет опускаться ниже. В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей.

В июне 2018 года номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь составила 953,7 рубля. Согласно официальной информации, июньская зарплата на 11% превысила этот же показатель за аналогичный период прошлого года.

Напомним, уровень инфляции в Беларуси не превысил 5% по отношению к месяцу, в котором проведена последняя индексация. Поэтому МЗП и доходы из бюджета не индексировались.

Там уточняют, что, согласно данным Национального статистического комитета, инфляция в сентябре составила 0,8%, а с начала 2018 года – 4,7%.

Что касается размера зарплаты в долларовом эквиваленте, то за сентябрь она составила почти 455 долларов (в августе - 483 доллара, в июле - 491 доллар, в июне - 477 долларов, в мае - 470 долларов, в апреле - 460 долларов, в марте - 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе - 432 доллара, в декабре прошлого года - 495 долларов).