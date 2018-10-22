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Средняя зарплата белорусов начала падение
В сентября номинальная начисленная средняя зарплата граждан Беларуси составила 963,6 рубля. Такая сумма в пересчете на доллары по курсу Нацбанка равняется 460 долларам.
Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
По информации Белстата, в
Белорусские власти ранее
В июне 2018 года номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь
Напомним, уровень инфляции в Беларуси
Там уточняют, что, согласно
Что касается размера зарплаты в долларовом эквиваленте, то за сентябрь она составила почти 455 долларов (в августе - 483 доллара, в июле - 491 доллар, в июне - 477 долларов, в мае - 470 долларов, в апреле - 460 долларов, в марте - 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе - 432 доллара, в декабре прошлого года - 495 долларов).
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В сентября номинальная начисленная средняя зарплата граждан Беларуси составила 963,6 рубля. Такая сумма в пересчете на доллары по курсу Нацбанка равняется 460...
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