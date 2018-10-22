В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС

Сегодня на базе картинной галерее им. Евсея Евсеевича Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей органов территориального общественного самоуправления района. Провела мероприятие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.





В ходе учебы были рассмотрены вопросы порядка и условий предоставления жилья, жилищно-коммунальных услуг и жилищных субсидий, земельных участков для ведения личных подсобных хозяйств, строительства и на другие цели. С докладами на заявленные темы выступили начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Елена Потепалова и начальник отдела землеустройства райисполкома Елена Чумакова. У участников мероприятия была возможность задать представителям райисполкома интересующие вопросы и получить компетентные ответы.

Продолжилось мероприятие небольшой концертной программой, ознакомлением с выставкой живописи С. Дьякова и В. Акулова. Затем участники учебы имели возможность посетить историко-краеведческий музей города.



















































Марина КРАСНИК.

Фото автора.