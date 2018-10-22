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В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС

23.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Сегодня на базе картинной галерее им. Евсея Евсеевича Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей органов территориального общественного самоуправления района. Провела мероприятие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС

В ходе учебы были рассмотрены вопросы порядка и условий предоставления жилья, жилищно-коммунальных услуг и жилищных субсидий, земельных участков для ведения личных подсобных хозяйств, строительства и на другие цели. С докладами на заявленные темы выступили начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Елена Потепалова и начальник отдела землеустройства райисполкома Елена Чумакова. У участников мероприятия была возможность задать представителям райисполкома интересующие вопросы и получить компетентные ответы.

Продолжилось мероприятие небольшой концертной программой, ознакомлением с выставкой живописи С. Дьякова и В. Акулова. Затем участники учебы имели возможность посетить историко-краеведческий музей города.

В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей ОТОС

Марина КРАСНИК.

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Сегодня на базе картинной галерее им. Евсея Евсеевича Моисеенко состоялась учеба председателей сельских Советов депутатов и представителей органов...
 
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