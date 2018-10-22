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Сколько заявок пришло на конкурс концепций медиацентра на месте "Динамо" на Даумана

23.10.2018 14:35 — Разное | Tut.by  
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Вчера в Минске завершился прием заявок на лучшую архитектурную концепцию медиацентра для размещения телеканалов, ради которого могут снести спорткомплекс «Динамо» на Даумана. В Мининформе рассказали, что к ним пришло шесть работ.


Изображение: Яндекс карты

Построить в Минске большой медиацентр для телеканалов президент пообещал на встрече с руководством государственных СМИ в апреле. А уже в октябре объявили конкурс на лучшую архитектурную концепцию этого здания, которое должно расположится в районе пересечения Машерова и Даумана. На него подали шесть работ, рассказали TUT.BY в Мининформе.

Заявки будут рассматриваться комиссией до 26 октября, после чего выберут победителя.


Изображение: Яндекс-карты

Напомним, здание медиацентра должно состоять из нескольких отдельно стоящих корпусов, связанных между собой обслуживающей частью. Там должен расположиться в том числе пресс-центр на 200 мест, помещение для съемок площадью 1500 «квадратов», помещения для съемок площадью 800 «квадратов» и другие объекты. Высота здания — не более 30 метров. Уместить все необходимо на территории 3,5 гектара.

Как подтверждал TUT.BY информированный собеседник, медиацентр предполагается строить на месте спорткомплекса «Динамо», где сейчас проходят в том числе книжные ярмарки.

Дальнейшие же сроки реализации проекта пока призрачны, добавлял собеседник портала. Предполагается, что более предметно к этому вопросу вернутся после Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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