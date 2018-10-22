Причины выпадения волос: когда бить тревогу? Какие методы лечения существуют?

Почему осенью волосы становятся слабыми и безжизненными?

Что делать, если рано появилась седина? Как надолго сохранить натуральный цвет волос?

Какие способы борьбы с облысением наиболее эффективны?

На вопросы читателей «АиФ» о диагностике и лечении заболеваний кожи головы и волос ответит старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии БелМАПО, Наталья Ивановна КРЮК.

Предварительно вопросы можно задать 23 октября с 16:00 до 17:00 по тел. (017) 290-02-67 или по электронной почте tl@aif.by.

Время проведения прямой линии – 24 октября 2018 г. с 12.00 до 13.00.

Телефон прямой линии: (017) 290-02-67