ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ "АИФ": как избежать проблем с волосами?

23.10.2018 14:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ "АИФ": как избежать проблем с волосами?
Фото из открытых источников
  • Причины выпадения волос: когда бить тревогу? Какие методы лечения существуют?
  • Почему осенью волосы становятся слабыми и безжизненными?
  • Что делать, если рано появилась седина? Как надолго сохранить натуральный цвет волос?
  • Какие способы борьбы с облысением наиболее эффективны?
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ "АИФ": как избежать проблем с волосами?
Фото: Фото из открытых источников

На вопросы читателей «АиФ» о диагностике и лечении заболеваний кожи головы и волос ответит старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии БелМАПО, Наталья Ивановна КРЮК.

Предварительно вопросы можно задать 23 октября с 16:00 до 17:00 по тел. (017) 290-02-67 или по электронной почте tl@aif.by.

Время проведения прямой линии – 24 октября 2018 г. с 12.00 до 13.00.

Телефон прямой линии: (017) 290-02-67

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время проведения прямой линии – 24 октября 2018 г. с 12.00 до 13.00.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз надеется подписать с Беларусью соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии в 2018 году - глава представительства ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика