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Проблемные вопросы в АПК и меры по их разрешению обсудят на семинаре в Горках
23.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Республиканский семинар по соблюдению организационно-технологических нормативов при производстве сельскохозяйственной продукции пройдет 24 октября в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА, г. Горки), сообщили корреспонденту БЕЛТА в прокуратуре Могилевской области.
В мероприятии планируется участие заместителя Генерального прокурора Беларуси Александра Лашина, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, заместителей председателей облисполкомов, курирующих вопросы развития сельского хозяйства, представителей КГК и МВД.
«Проведение мероприятия обусловлено необходимостью выработки согласованного подхода при проведении проверок, информирования прокуроров о возникающих в правоприменительной практике проблемах и оптимальных алгоритмах их решения», — пояснили собеседники.
По их словам, анализ правоприменительной практики свидетельствует, что нарушения на предприятиях АПК получили широкое распространение, но не во всех случаях им дается надлежащая правовая оценка с устранением как последствий противоправной деятельности, так и их причин и условий. Наряду с недостаточным уровнем технологии производства и слабой организацией управления на развитие сельского хозяйства отрицательно влияет системное игнорирование технических нормативных актов — техрегламентов как в сфере животноводства, так и растениеводства, включая процесс заготовки и хранения кормов.
Во время семинара планируется обсудить проблемные вопросы в аграрной отрасли и меры по их разрешению, в том числе с использованием средств прокурорского надзора.
БЕЛТА.
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Республиканский семинар по соблюдению организационно-технологических нормативов при производстве сельскохозяйственной продукции пройдет 24 октября в...
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