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Скорее всего, в вашей пищевой цепочке есть микропластик
В пищевой цепи человека есть микропластик, особенно там много полипропилена полиэтилентерефталата. Доклад об этом
Микропластик — это мельчайшие частицы пластика, обычно их нельзя распознать визуально. Ранее их
Исследователи из Австрии провели мониторинг группы из восьми добровольцев из разных стран мира: Финляндии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, России, Великобритании и Австрии. Каждый участник на протяжении недели вел дневник питания и собирал образцы экскрементов.
Выяснилось, что пища каждого из добровольцев так или иначе контактировала с пластиком: была завернута в полиэтилен, продавалась в пластиковой бутылке или контейнере.
В каждом образце фекалий специалисты обнаружили микропластик. Они нашли от одного до девяти разных типов частиц размером от 50 до 500 микрометров. Самыми популярными оказались полипропилен и полиэтилентерефталат. В среднем исследователи обнаружили 20 частиц микропластика на 10 граммов экскрементов.
«Это первое исследование такого рода, — сказал доктор Филипп Швабл, ведущий автор доклада. — Работа подтверждает наше давнее подозрение о том, что пластик в конечном итоге достигает человеческого кишечника. Особую озабоченность вызывает влияние этого на пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Исследования на животных показали самые высокие концентрации пластика в кишечнике, наименьшие частицы способны проникать в кровоток, лимфатическую систему и даже достигать печени».
Тот факт, что микропластик обнаружили во всех образцах, указывает на высокую вероятность того, что многие другие люди невольно поглощают эти частицы, сказал Швабл изданию
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Самыми популярными оказались полипропилен и полиэтилентерефталат.
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