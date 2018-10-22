ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скорее всего, в вашей пищевой цепочке есть микропластик

23.10.2018 14:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В пищевой цепи человека есть микропластик, особенно там много полипропилена полиэтилентерефталата. Доклад об этом представили на собрании Объединенной европейской ассоциации гастроэнтерологов в Вене.


Изображение: Dantor / wikipedia.org

Микропластик — это мельчайшие частицы пластика, обычно их нельзя распознать визуально. Ранее их обнаруживали в арктических льдах, медузах, в фекалиях тюленей, водопроводной воде, пыли, поваренной соли, меде, пиве и даже в комарах.

Исследователи из Австрии провели мониторинг группы из восьми добровольцев из разных стран мира: Финляндии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, России, Великобритании и Австрии. Каждый участник на протяжении недели вел дневник питания и собирал образцы экскрементов.

Выяснилось, что пища каждого из добровольцев так или иначе контактировала с пластиком: была завернута в полиэтилен, продавалась в пластиковой бутылке или контейнере. 

В каждом образце фекалий специалисты обнаружили микропластик. Они нашли от одного до девяти разных типов частиц размером от 50 до 500 микрометров. Самыми популярными оказались полипропилен и полиэтилентерефталат. В среднем исследователи обнаружили 20 частиц микропластика на 10 граммов экскрементов.

«Это первое исследование такого рода, — сказал доктор Филипп Швабл, ведущий автор доклада. — Работа подтверждает наше давнее подозрение о том, что пластик в конечном итоге достигает человеческого кишечника. Особую озабоченность вызывает влияние этого на пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Исследования на животных показали самые высокие концентрации пластика в кишечнике, наименьшие частицы способны проникать в кровоток, лимфатическую систему и даже достигать печени».

Тот факт, что микропластик обнаружили во всех образцах, указывает на высокую вероятность того, что многие другие люди невольно поглощают эти частицы, сказал Швабл изданию Live Science. «У нас есть первые свидетельства микропластика внутри человека. Нужны дальнейшие исследования, чтобы понять значение этого для здоровья человека», — отметил он.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самыми популярными оказались полипропилен и полиэтилентерефталат.
 
Новости дня
Новости разные
 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ "АИФ": как избежать проблем с волосами?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика