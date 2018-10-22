Нацбанк: ставка рефинансирования будет пересматриваться не раньше конца декабря



фото: zviazda.by

Вопрос об уровне ставки рефинансирования будет рассматриваться в плановом порядке на заседании правления Нацбанка 19 декабря. В ближайшее время регулятор не предполагает изменений ставки.

В сентябре Нацбанк сохранил ставку на уровне 10%. Как заявил 23 октября зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц, пока изменений ставки также не планируется. "По нашим расчетам, сейчас мы находимся на уровне ставки рефинансирования, который, с одной стороны, формирует условия для достижения ценовой стабильности, с другой - поддерживает нормальную деловую активность", - цитирует Калечица БЕЛТ А.

Представитель регулятора также подтвердил, что по итогам года инфляция в Беларуси ожидается на уровне 5,5%, а в следующем году стоит задача снизить ее до 5%. "Прогнозные документы на следующий год подготовлены. Де-факто они учитывают все возможные риски и сценарии развития международной и белорусской экономики. Установленный параметр по инфляции - 5%. Те инструменты и механизмы, которые есть сейчас у правительства и Национального банка, по нашим прогнозам, позволяют достичь этой цели", - сказал Калечиц.

