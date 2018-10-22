На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи

Скриншот программы «60 минут» / Россия 1

Девушка, которую ведущая Ольга Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.



