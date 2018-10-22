Литва предлагает беларуским стартаперам льготы и вид на жительство

Власти планируют ввести правовые и налоговые льготы для стартапов. А по лёгкости ведения бизнеса Литва занимает 16-е место из 190 стран. В литовских фондах венчурного капитала и акселераторах сейчас есть больше 200 миллионов евро − и они все предназначены для инвестиций в стартапы.

Чтобы поучаствовать в Startup Visa Lithuania, нужно пройти отбор из нескольких этапов. Сначала эксперты оценивают бизнес-идею стартапа. Потом идёт видео-интервью, во время которого надо представить идею или продукт руководству Startup Visa. Если всё получится, участник получит сертификат и возможность участвовать в программе. Она длится год, после чего оценивается прогресс стартапа. Если результаты хорошие, вид на жительство продлевают ещё на год.









Участники программы получат бесплатные консультации экспертов проекта и инвесторов, а также связи с другими стартапами. Всё это поможет развить бизнес в ЕС. Также их в любое время проконсультируют по вопросам миграционной процедуры, открытия бизнеса и так далее. От участников требуются только деньги на проживание в Литве и «готовность получить результат».





Основатель стартапа Evarvest Стефани Бреннан говорит, что развитие бизнеса на малых рынках − это важное преимущество. Малая конкурентная среда помогает стартапу быстрее развиваться: «В прошлом году, начав развитие Evarvest, мы перебрались в Лондон с целью исследовать разные рынки финансов и недвижимости всей Европы. Одной из целей этого исследования было посещение стран Балтии, поэтому мы приняли участие в программе Bank of Lithuania Regulatory Sandbox, благодаря которой не только почерпнули знания для исследований среды, но и приобрели опыт европейских специалистов, работающих в ведущих областях: технологий, финансов и др. Нам так понравилась восточноевропейская культура, что вместе с партнером мы решили поселиться в Литве».