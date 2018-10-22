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Активисты предлагают прекратить сбор макулатуры в школах

23.10.2018 13:21 — Разное | Партизан  
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Активисты создали петицию с требованием прекратить сбор макулатуры в школах.

Причин на то несколько − в частности, проблема в том, что это не добровольное дело, а принудительное. В школах и детсадах есть нормативы по сдаче макулатуры. Это портит хорошее дело по защите окружающей среды и отбивает у детей желание заниматься этим в будущем. 

В тексте петиции они пишут, что «в прошлом, возможно, в этом был смысл, но сейчас повсеместно используется раздельный сбор мусора, установлены отдельные контейнеры для утилизации бумаги и картона. Оборот печатных изданий и бумажных документов значительно сократился, требуемую макулатуру просто негде взять».


Авторы также обращают внимание, что учителя и воспитатели и так сильно нагружены: «Неужели нужно поручать сбор макулатуры людям с высшим образованием? Окупается ли такая трата бюджетных денег?» Также их возмущает принудительность этого занятия: «Почему детским садам доводятся нормативы по сдаче 25 килограммов макулатуры от группы?» 

В итоге они предлагают вообще прекратить сбор макулатуры в детсадах и школах − и оставить это спецучреждениям.

 
 
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Активисты создали петицию с требованием прекратить сбор макулатуры в школах.
 
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