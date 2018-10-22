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Пойдём искать картошку! Как выбрать клубни, которые вас ничем не заразят

23.10.2018 14:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Пойдём искать картошку! Как выбрать клубни, которые вас ничем не заразят
shutterstock.com

С таким суп не сваришь

Первое, на что проверили эксперты картофель, — пестициды (химпрепараты для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями). Скажем сразу: по закону ими обрабатывать урожай можно. Главное — использовать разрешённые препараты и в допустимых количествах. Следов в плодах «правильная» химия не оставляет. Выявили следы пестицидов у пакистанских производителей: хлорпрофам — регулятор роста растения — и тиаметоксам — борец с вредителями, в том числе с колорадским жуком.

Пойдём искать картошку! Как выбрать клубни, которые вас ничем не заразятПо словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, хлорпрофам используют только в картофеле, который будут перерабатывать, — например, он пойдёт на приготовление чипсов. «По всей видимости, сельхозпроизводитель выращивал картошку, предназначенную для переработки. Но в силу каких-то причин переработчик отказался закупать данный картофель. Чтобы не оказаться в убытке, производитель вышел со своим продуктом на торги в сетевые магазины. А для сетей самое главное — невысокая цена и товарный вид продукта, поэтому они и закупили такой картофель», — считает Красильников.

Отравиться вы им не сможете, но и вкусного ужина не приготовите: получите развалившуюся картошку при варке и не дождётесь корочки при жарке.

Пойдём искать картошку! Как выбрать клубни, которые вас ничем не заразятНашли эксперты в картофеле и нитраты (соли азотной кислоты, появляющиеся в овощах естественным путём во время роста). Они есть у отечественных и египетских клубней. Больше всего их в кожуре раннего картофеля — из-за метаболизма азота. «Чем дольше хранится картошка, тем меньше в ней нитратов», — говорит директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова. Чтобы себя обезопасить, лучше у молодого картофеля соскоблить кожуру, а потом отварить. Если вы съедите много картошки с нитратами, есть риск сильно отравиться.

 

Картофель заболел

Картофель, как и большинство овощей, впитывает вредные вещества из почвы. Поэтому клубни проверили на наличие радионуклидов и тяжёлых металлов — кадмия, мышьяка, свинца и пр. И здесь хорошие новости: клубни не заражены радиацией. Но кадмий нашли в пакистанском варианте из супермаркета и российском с рынка. «Кадмий мог попасть в картофель, если он рос в экологически неблагоприятном месте, например, недалеко от нефтеперегонных заводов и металлургических предприятий, — считает Викулова. — Конечно, разовое употребление такой картошки не навредит здоровью, но если есть её каждый день, то последствия будут плачевными, так как кадмий — самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме».

Нашёлся в ходе исследования и больной картофель — с фитофторозом, паршой обыкновенной и серебристой, ризоктониозом, фомозом, мокрой и сухой гнилью. Поражённый болезнями картофель был найден в супермаркетах и на рынках. Поэтому при выборе продукта лучше внимательно смотреть на его внешний вид (см. инфографику).


Пойдём искать картошку! Как выбрать клубни, которые вас ничем не заразят
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И на рынке, и в магазине, по мнению экспертов, лучше отдавать предпочтение картошке среднего размера — как правило, в таких клубнях находится оптимальное количество полезных и минимальное количество вредных веществ. «Все корнеплоды должны быть товарного вида, без глиняных комков, пятен, наростов, целые, ровные, твёрдые, упругие и сухие, — объясняет Викулова. — Кроме того, картофель не должен иметь неприятного запаха (его наличие может свидетельствовать о том, что продукт перед продажей перебрали, но он заражён грибными и бактериальными инфекциями, которые проявятся у вас дома при хранении). Если покупаете картофель в упаковке, обратите внимание, чтобы клубни были примерно одинаковыми по размеру».

 
 
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Картофельный урожай практически собран, и мы покупаем молодой картофель впрок. Как выбрать качественный продукт, чтобы не принести в дом инфекцию?
 
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