Новый номер «Полесской правды» уже в печати!



Читайте в свежем номере:

Прославленная Иркутско-Пинская дивизия. Пинчане отдали дань памяти освобождавшим город воинам.

Сенокос продолжается. Заготовка кормов в «Оснежицком» идет параллельно с уборкой зерновых, теперь вот с уборкой сахарной свеклы.

Команда ДЮСШ Пинского района сохраняет неплохие шансы на выход в финал 20-го межрегионального Кубка Республики Беларусь по футболу среди любительских команд.

Трансграничные водные инспекторы встретились вновь. на этот раз в Стытычевской средней школе.

Студенты из Литвы побывали в Молотковичах.

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