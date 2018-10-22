Новый номер «Полесской правды» уже в печати!

Прославленная Иркутско-Пинская дивизия. Пинчане отдали дань памяти освобождавшим город воинам.
Сенокос продолжается. Заготовка кормов в «Оснежицком» идет параллельно с уборкой зерновых, теперь вот с уборкой сахарной свеклы.
Команда ДЮСШ Пинского района сохраняет неплохие шансы на выход в финал 20-го межрегионального Кубка Республики Беларусь по футболу среди любительских команд.
Трансграничные водные инспекторы встретились вновь. на этот раз в Стытычевской средней школе.
Студенты из Литвы побывали в Молотковичах.
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