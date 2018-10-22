Можно ли встать в доспехах? Норвежский реконструктор проверил мифы о рыцарях

Норвежский реконструктор и видеоблогер Ола Онсруд опроверг миф о рыцарях, связанный с «тяжелыми и неудобными» доспехами. Правда, что воин в латах не может встать, если его собьют с коня? А правда, что передвижения в доспехах сильно ограничены?

Ола надел реконструированные доспехи XIV века, основанные на облачении Эдуарда Черного Принца — правителя Аквитании и выдающегося военачальника Столетней войны. Доспехи блогера были точно подобраны по его размеру и весили 35 килограммов.

Норвежец бодро передвигался по лесу с алебардой в руках и мечом на поясе. Забраться на коня для тоже не составило труда. Для большей наглядности он также лег на поле, а потом бодро поднялся. Несмотря на тяжесть доспехов, проблем у него не возникло. Единственное, что вызвало неудобство — это прием пищи.

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