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Audi предложила кроссовер Q2 в версии для длинноногих пассажиров
Специально для Китая Audi (наряду с BMW и Mercedes) уже давно выпускает удлиненные модификации седанов, а не так давно эта практика дошла и до кроссоверов. Так, весной немцы представили
Внешне Q2 L практически ничем не отличается от стандартного «паркетника», но колесная база выросла на 27 мм и теперь достигает 2628 мм. До 4229 мм подросла и общая длина кроссовера, а вся прибавка, как водится, отдана на откуп седокам заднего ряда: увеличены дверные проемы, между рядами стало больше места для ног.
Под капотом удлиненного Q2 расположились те же двигатели, что и у версии с короткой базой — в Китае это два варианта 1,4-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 131 и 150 лошадиных сил (крутящий момент достигает 220 и 250 Нм соответственно). Стандартной коробкой в обоих случаях является 7-ступенчатый «робот» DSG. Позже в гамме Q2 L ожидается появление полностью электрической модификации, которая, по замыслу, должна стать конкурентом грядущей
В «базе» у Q2 L помимо всего прочего имеются панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и мультимедиасистема с 8,3-дюймовым сенсорным экраном.
Новинка, выпуск которой освоен на мощностях СП FAW-Volkswagen, уже поступила в китайскую продажу. Цены на Q2 L начинаются от 226 800 юаней (около 32 600 долларов в пересчете).
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Китайский рынок любит удлиненные версии обычных автомобилей, в основном, седанов. Но мода докатилась и до компактных кроссоверов. Audi представила свой паркетник Q2 в...
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