Audi предложила кроссовер Q2 в версии для длинноногих пассажиров

Специально для Китая Audi (наряду с BMW и Mercedes) уже давно выпускает удлиненные модификации седанов, а не так давно эта практика дошла и до кроссоверов. Так, весной немцы представили растянутый вариант модели Q5 , а теперь на местном рынке появился кроссовер Q2 с удлиненной колесной базой.





Внешне Q2 L практически ничем не отличается от стандартного «паркетника», но колесная база выросла на 27 мм и теперь достигает 2628 мм. До 4229 мм подросла и общая длина кроссовера, а вся прибавка, как водится, отдана на откуп седокам заднего ряда: увеличены дверные проемы, между рядами стало больше места для ног.





Под капотом удлиненного Q2 расположились те же двигатели, что и у версии с короткой базой — в Китае это два варианта 1,4-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 131 и 150 лошадиных сил (крутящий момент достигает 220 и 250 Нм соответственно). Стандартной коробкой в обоих случаях является 7-ступенчатый «робот» DSG. Позже в гамме Q2 L ожидается появление полностью электрической модификации, которая, по замыслу, должна стать конкурентом грядущей Tesla Model Y — выпуск этого кроссовера будет развернут на новом заводе американской компании в Китае.





В «базе» у Q2 L помимо всего прочего имеются панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и мультимедиасистема с 8,3-дюймовым сенсорным экраном.

Новинка, выпуск которой освоен на мощностях СП FAW-Volkswagen, уже поступила в китайскую продажу. Цены на Q2 L начинаются от 226 800 юаней (около 32 600 долларов в пересчете).