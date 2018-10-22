Вчера во время пресс-конференции «Лiстапада» стало известно , что с этого года дирекция кинофестиваля не будет принимать участие в выборе фильмов для национального конкурса. Окончательное решение остается за комиссией, во главе которой — первый заместитель министра культуры Ирина Дрига. В ответ на это сегодня некоторые режиссеры сообщили , что снимают свои фильмы с участия в конкурсе.

Кроме того, стало известно, что комиссия не допустила к участию в конкурсе «Лiстапада» альманах «Драма» предыдущих победителей Никиты Лаврецкого и Юлии Шатун (при участии Алексея Свирского), а также новый фильм известного белорусского автора, режиссера «Масакры» Андрея Кудиненко. В национальный конкурс не попала и новая картина белорусского документалиста, участника многочисленных международных кинофестивалей Андрея Кутило — «Стриптиз и война». Причины отказа авторам не объясняются.