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Белорусские режиссеры снимают свои фильмы с участия в "Лiстападзе" после вчерашнего скандала
Вчера во время пресс-конференции «Лiстапада»
Кроме того, стало известно, что комиссия не допустила к участию в конкурсе «Лiстапада» альманах «Драма» предыдущих победителей Никиты Лаврецкого и Юлии Шатун (при участии Алексея Свирского), а также новый фильм известного белорусского автора, режиссера «Масакры» Андрея Кудиненко. В национальный конкурс не попала и новая картина белорусского документалиста, участника многочисленных международных кинофестивалей Андрея Кутило — «Стриптиз и война». Причины отказа авторам не объясняются.
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Вчера во время пресс-концеренции "Лiстапада" стало известно, что теперь дирекция фестиваля не будет принимать участие в выборе фильмов для национального конкурса.
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