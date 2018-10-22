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"Аварийных сооружений не выявлено". В каком состоянии мосты на Брестчине

23.10.2018 14:54 — Разное | Tut.by  
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В этом году специалисты обследовали в Брестской области 32 моста. Аварийных сооружений не выявлено, пишет Zarya.by со ссылкой на начальника отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП «Брестоблдорстрой» Анатолия Богатеева.

— По результатам проверок аварийных сооружений не выявлено, а обнаруженные дефекты будут устраняться по содержанию, то есть без проведения капитального ремонта. В основном это повреждения перильных ограждений, колесоотбойных бортов, мелкие поломки, причиненные несознательными гражданами, и так далее. А в следующем году запланировано обследование 56 мостов, — рассказал Zarya.by начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП «Брестоблдорстрой» Анатолий Богатеев.

Кстати, в 2019 году будет проведен капитальный ремонт моста через реку Ясельда в районе агрогородка Мотоль. Сооружение было построено еще в 1985 году и в настоящее время нуждается в обновлении.

Впрочем, по словам Анатолия Владимировича, этот ремонт является плановым и будет осуществляться в рамках Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017−2020 годы.

 
 
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В основном неприятности случаются с сооружениями, расположенными на республиканских трассах.
 
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