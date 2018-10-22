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В правительстве пояснили, почему падают зарплаты белорусов и что будут с этим делать
Средние зарплаты белорусов в сентябре
Сегодня премьер-министр Сергей Румас провел рабочее совещание по заработной плате в стране,
Как отметил премьер-министр, появились данные по зарплате за сентябрь. Они оказались гораздо ниже оценки правительства. «Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа», — подчеркнул Сергей Румас.
При этом он обратил особое внимание, что уровень оплаты труда в бюджетном секторе увеличился на 3,5% и достиг 746 рублей. По его словам, это несколько ниже прогноза правительства. И, как результат, такой рост не смог полностью компенсировать снижение зарплаты в реальном секторе экономики.
«Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной», — резюмировал премьер-министр.
Глубокий анализ причин для возвращения на динамику роста заработной платы будет предметом рассмотрения на заседании През идиума Совмина.
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Средние зарплаты белорусов в сентябре упали почти на 24 рубля и составили 964 рубля. Сегодня премьер-министр Сергей Румас провел рабочее совещание по заработной...
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