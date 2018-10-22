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В правительстве пояснили, почему падают зарплаты белорусов и что будут с этим делать

23.10.2018 15:10 — Разное | Tut.by  
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Средние зарплаты белорусов в сентябре упа ли почти на 24 рубля и составили 964 рубл я . В правительстве пояснили, почему упали заработки белорусов. Напомним, ранее в Совмине заявляли, что, по данным за сентябрь текущего года, средняя зарплата в стране может выйти на уровень около 1000 рублей, а в дальнейшем не будет опускаться ниже.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня премьер-министр Сергей Румас провел рабочее совещание по заработной плате в стране, сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил премьер-министр, появились данные по зарплате за сентябрь. Они оказались гораздо ниже оценки правительства. «Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа», — подчеркнул Сергей Румас.

При этом он обратил особое внимание, что уровень оплаты труда в бюджетном секторе увеличился на 3,5% и достиг 746 рублей. По его словам, это несколько ниже прогноза правительства. И, как результат, такой рост не смог полностью компенсировать снижение зарплаты в реальном секторе экономики.

«Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной», — резюмировал премьер-министр.

Глубокий анализ причин для возвращения на динамику роста заработной платы будет предметом рассмотрения на заседании През идиума Совмина. 

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

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Средние зарплаты белорусов в сентябре упали почти на 24 рубля и составили 964 рубля. Сегодня премьер-министр Сергей Румас провел рабочее совещание по заработной...
 
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