Белорусский волат Виктор Братченя привез два серебра с чемпионата мира по армреслингу

21 октября в Анталии (Турция) завершился Чемпионат мира по армрестлингу. Сборная Беларуси привезла с мирового первенства 5 медалей: 4 серебряные и 1 бронзовую.



Виктор Братченя

Среди паралимпийцев в весовой категории до 80 кг 2 серебряные медали — на левую и правую руки — завоевал Виктор Братченя житель агрогородка Большие Мотыкалы, Брестского района.

У женщин серебряную медаль на левую руку в категории свыше 80 кг «взяла» представительница Гомеля Татьяна Калюк.

Также серебряную медаль на левую руку завоевал среди ветеранов до 100 кг Сергей Сергель из города Барановичи. Лариса Шаповалова из Гомеля стала второй в ветеранской весовой категории до 60 кг на левую руку.