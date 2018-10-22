|
Белорусский волат Виктор Братченя привез два серебра с чемпионата мира по армреслингу
21 октября в Анталии (Турция) завершился Чемпионат мира по армрестлингу. Сборная Беларуси привезла с мирового первенства 5 медалей: 4 серебряные и 1 бронзовую.
Среди паралимпийцев в весовой категории до 80 кг 2 серебряные медали — на левую и правую руки — завоевал
У женщин серебряную медаль на левую руку в категории свыше 80 кг «взяла» представительница Гомеля Татьяна Калюк.
Также серебряную медаль на левую руку завоевал среди ветеранов до 100 кг Сергей Сергель из города Барановичи. Лариса Шаповалова из Гомеля стала второй в ветеранской весовой категории до 60 кг на левую руку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси привезла с мирового первенства 5 медалей: 4 серебряные и 1 бронзовую.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)