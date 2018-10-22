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Погода в доме: как выбрать электрический обогреватель
23.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
У нас первый зимний праздник — не Новый год, а начало отопительного сезона: подготовка к нему занимает сил и времени ничуть не меньше. Чтобы не остаться без подарка себе любимому по случаю прихода холодов, самое время выбрать электрический обогреватель. Разбираемся, как не простудиться поздней осенью и при этом не потратить лишнего.
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У нас первый зимний праздник — не Новый год, а начало отопительного сезона: подготовка к нему занимает сил и времени ничуть не меньше. Чтобы не остаться без подарка...
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