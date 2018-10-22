Погода в доме: как выбрать электрический обогреватель

У нас первый зимний праздник — не Новый год, а начало отопительного сезона: подготовка к нему занимает сил и времени ничуть не меньше. Чтобы не остаться без подарка себе любимому по случаю прихода холодов, самое время выбрать электрический обогреватель. Разбираемся, как не простудиться поздней осенью и при этом не потратить лишнего.

Теория обогрева

Задача любого обогревателя — поднять температуру в помещении. Но делают они это разными способами, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. Прежде, чем купить первый попавшийся прибор, глядя лишь на ценники, стоит разобраться во всём этом многообразии. В первую очередь необходимо определиться с типом устройства.

Тепловентилятор

По сути, это обычный вентилятор, обдувающий нагревательный элемент большой мощности. Эти агрегаты достаточно быстро и «прицельно» согревают воздух в помещении, к тому же они достаточно мобильны. Но не обходится такая конструкция и без недостатков. Открыто расположенный трубчатый электронагреватель (ТЭН) сжигает не только кислород, но и находящуюся в воздухе пыль, создавая неприятный запах. А значит, комнату придётся периодически проветривать. К тому же, работает тепловентилятор довольно шумно.



