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Сотрудники транспортной инспекции Гродненской области задержаны при получении взятки

23.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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С поличным при получении взятки в Гродненской области задержали сотрудников транспортной инспекции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В совершении преступления подозреваются двое мужчин 1979 и 1995 годов рождения. Они работают специалистами отдела контроля автомобильного транспортного филиала транспортной инспекции по Гродненской области.

«Подозреваемые останавливали транспортные средства, следующие транзитом по дорогам региона, а затем искали различные нарушения. Проблему же предлагали решить на месте. 18 октября они получили деньги за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию. Сразу же после этого были задержаны», — рассказали в пресс-службе УВД.

 
 
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С поличным при получении взятки в Гродненской области задержали сотрудников транспортной инспекции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского...
 
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