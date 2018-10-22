Сотрудники транспортной инспекции Гродненской области задержаны при получении взятки

С поличным при получении взятки в Гродненской области задержали сотрудников транспортной инспекции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В совершении преступления подозреваются двое мужчин 1979 и 1995 годов рождения. Они работают специалистами отдела контроля автомобильного транспортного филиала транспортной инспекции по Гродненской области.

«Подозреваемые останавливали транспортные средства, следующие транзитом по дорогам региона, а затем искали различные нарушения. Проблему же предлагали решить на месте. 18 октября они получили деньги за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию. Сразу же после этого были задержаны», — рассказали в пресс-службе УВД.