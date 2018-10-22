Агентство Анадолу/. В турецком Стамбуле 21 октября была запущена вторая ветка беспилотной линии метро Ускюдар-Умранийе-Чекмекей. В торжественной церемонии запуска ветки принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По участку метро длиной 20 км будет ходить 21 беспилотный поезд. Ветка рассчитана на перевозку 65 тыс. пассажиров в час. При полной нагрузке две ветки метро способны перевозить около 700 тыс. пассажиров ежедневно. Первый этап беспилотной линии метро Ускюдар-Умранийе был запущен 15 декабря 2017 года с участием главы турецкого государства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Стамбуле запустили вторую беспилотную ветку метро Агентство Анадолу/. В турецком Стамбуле 21 октября была запущена вторая ветка беспилотной линии метро Ускюдар-Умранийе-Чекмекей. В торжественной церемонии запуска...