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В Стамбуле запустили вторую беспилотную ветку метро

23.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Агентство Анадолу/. В турецком Стамбуле 21 октября была запущена вторая ветка беспилотной линии метро Ускюдар-Умранийе-Чекмекей. В торжественной церемонии запуска ветки принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По участку метро длиной 20 км будет ходить 21 беспилотный поезд. Ветка рассчитана на перевозку 65 тыс. пассажиров в час. При полной нагрузке две ветки метро способны перевозить около 700 тыс. пассажиров ежедневно. Первый этап беспилотной линии метро Ускюдар-Умранийе был запущен 15 декабря 2017 года с участием главы турецкого государства.

 
 
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Агентство Анадолу/. В турецком Стамбуле 21 октября была запущена вторая ветка беспилотной линии метро Ускюдар-Умранийе-Чекмекей. В торжественной церемонии запуска...
 
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