Вторая ВПП начнет работать весной 2019 года

Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск закончится уже в 2018 году. Она будет введена в строй весной 2019-го.

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сообщил 23 октября в пресс-центре БЕЛТА в Минске.

По словам министра, полоса будет введена в действие «при наступлении положительных температур в 2019 году». Чтобы она дольше работала, гололедные материалы применять не планируется.

Сивак отметил, что до начала работы новой полосы аэропорт ограничен в перелетах

«Только 70 взлетов и посадок больших трансконтинентальных самолетов можно было совершать в год на первой полосе», - сказал он.

Вторая ВПП будет на 60 м длиннее первой и составит 3,7 км. Она сможет принимать все типы воздушных судов.

Напомним, Банк развития выделил Национальному аэропорту «Минск» кредит на строительство второй взлетно-посадочной полосы.