﻿ Вторая ВПП начнет работать весной 2019 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вторая ВПП начнет работать весной 2019 года

23.10.2018 15:36 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск закончится уже в 2018 году. Она будет введена в строй весной 2019-го.

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сообщил 23 октября в пресс-центре БЕЛТА в Минске.

По словам министра, полоса будет введена в действие «при наступлении положительных температур в 2019 году». Чтобы она дольше работала, гололедные материалы применять не планируется.

Сивак отметил, что до начала работы новой полосы аэропорт ограничен в перелетах

«Только 70 взлетов и посадок больших трансконтинентальных самолетов можно было совершать в год на первой полосе», - сказал он.

Вторая ВПП будет на 60 м длиннее первой и составит 3,7 км. Она сможет принимать все типы воздушных судов.

Напомним, Банк развития выделил Национальному аэропорту «Минск» кредит на строительство второй взлетно-посадочной полосы.

Подробнее о строительстве читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск закончится уже в 2018 году. Она будет введена в строй весной 2019-го.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские контрсанкции коснутся сотен граждан Украины – Медведев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика