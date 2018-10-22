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Вторая ВПП начнет работать весной 2019 года
Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск закончится уже в 2018 году. Она будет введена в строй весной 2019-го.
Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сообщил 23 октября в пресс-центре
По словам министра, полоса будет введена в действие «при наступлении положительных температур в 2019 году». Чтобы она дольше работала, гололедные материалы применять не планируется.
Сивак отметил, что до начала работы новой полосы аэропорт ограничен в перелетах
«Только 70 взлетов и посадок больших трансконтинентальных самолетов можно было совершать в год на первой полосе», - сказал он.
Вторая ВПП будет на 60 м длиннее первой и составит 3,7 км. Она сможет принимать все типы воздушных судов.
Напомним, Банк развития выделил Национальному аэропорту «Минск» кредит на строительство второй взлетно-посадочной полосы.
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Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск закончится уже в 2018 году. Она будет введена в строй весной 2019-го.
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