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Израильский депутат: беларусы всё чаще пытаются получить статус беженца в Израиле

23.10.2018 15:40 — Разное | KYKY  
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В ноябре 2015 года Израиль отменил визы для туристов из Беларуси. Но, конечно, на границе некоторых всё равно разворачивали. И если в 2017 году таких случаев было меньше 249, то за неполный 2018-й год в страну не пустили 404 беларуса. Депутат израильского парламента Константин Развозов объяснил TUT.by, в чём дело.

Развозов говорит, что в 2017 году в Израиль приехало 32 тысячи беларусов, из них не пустили 249 (0,77%). А в этом году приехало 25 тысяч, а не пустил 404 (1,6%). По словам депутата, отказов стало больше, потому что беларусы начали чаще подавать прошение о получении статуса беженца − 243 случая за этот год по сравнению с двумя в 2015-м. Константин говорит, что в большинстве случаев люди обманом пытаются остаться в Израиле и нелегально работать.

Если количество запросов увеличивается, миграционные службы начинают усерднее проверять въезжающих в страну. А причину роста таких запросов Развозов видит в адвокатских конторах, которые хотят заработать − они помогают получать статус беженца. 

Константин говорит, что простые туристы из Беларуси могут не волноваться. Если у человека есть билеты в обе стороны, забронированная гостиница и деньги на пребывание, к нему не будет лишних вопросов. Дополнительное собеседование проводят только с подозрительными − и за гражданами стран бывшего СССР присматривают.

Депутат признаёт, что были единичные случаи, когда обычных туристов заподозрили в намерении нелегально остаться в стране и поэтому не впустили: «Но и этих единичных случаев быть не должно. Мы очень сожалеем. От своего лица и от имени государства Израиль мы приносим извинения».

Пограничники могут заподозрить тех беларусов, которые по безвизу едут к родственникам в Израиль − особенно родственникам первого круга вроде родителей, бабушек-дедушек и мужа-жены. По словам депутата, погостить у близких − это уже не туризм. Поэтому лучше заранее обратиться в посольство и предупредить о своих намерениях. Оттуда отправят запрос в МВД Израиля − и вас внесут в базу. Тогда всё пройдёт гладко.

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Фото на фоне заголовка: TASS/Zuma
 
 
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В ноябре 2015 года Израиль отменил визы для туристов из Беларуси. Но, конечно, на границе некоторых всё равно разворачивали. И если в 2017 году таких случаев было меньше...
 
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