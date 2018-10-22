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Тысячи беженцев направляются через Мексику к границе США. Трамп пригрозил остановить их армией

23.10.2018 15:33 — Разное | СТВ  
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Новости США. По подсчетом ООН, 7 тысяч беженцев из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса направляются через Мексику к границе США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи беженцев направляются через Мексику к границе США. Трамп пригрозил остановить их армией

Караван переселенцев, в котором огромное количество женщин и детей, движется к цели, невзирая даже на угрозы Трампа привлечь армию. До американской границы им остается примерно 1,5 тысячи километров.

Шествие мигрантов началось еще на прошлой неделе. Тогда в караване было всего 200 человек.

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости США. По подсчетом ООН, 7 тысяч беженцев из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса направляются через Мексику к границе США, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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