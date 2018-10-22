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Жертва огня…
23.10.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Утром 20 октября в аг. Доманово произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежавшем гражданке 1958 года рождения.
В результате пожара огнем уничтожена кровать и постельные принадлежности, повреждены стены и имущество внутри дома. В огне погибла хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.
Владислава Пархомик, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.
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Утром 20 октября в аг. Доманово произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежавшем гражданке 1958 года рождения....
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