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На дне Черного моря нашли 2400-летний корабль. Он отлично сохранился

23.10.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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На дне Черного моря группа исследователей обнаружила торговый корабль возрастом 24 века. Судно оказалось почти не тронуто временем, пишет The Daily Mail.


Фото: Black Sea MAP (Maritime Archaeological Project)

23-метровое древнегреческое судно обнаружили в конце 2017 года на глубине около двух километров на дне Черного моря примерно в 80 километрах от берегов Болгарии. Углеродный анализ кусочка корабля показал, что он изготавливался около 400 года до нашей эры. Таким образом, ему уже порядка 2400 лет.

Ранее этот корабль историки могли наблюдать на античной вазе, выставленной в Британском музее. На ней изображен Одиссей — герой эпической поэмы Гомера — привязанный к мачте корабля, чтобы сопротивляться Сиренам. Мачта найденного корабля на дне Черного моря повторяет таковую на вазе.


Изображение: Siren Painter / wikipedia.org

Важно, что корабль почти не поврежден. Специалисты объяснили это тем, что на большой глубине практически нет кислорода. Из-за этого нет и микроорганизмов, которые питаются органическими веществами вроде древесины. Ранее в районе обнаружения корабля находили останки еще 60 бортов.

Скорее всего, корабль затонул во время шторма, а экипаж просто не успел вычерпать поступающую воду. На борту судна, вероятно, находилось от 15 до 25 человек. Поднимать корабль со дна не планируют — это весьма дорогостоящий процесс.

 
 
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Ранее подобный корабль историки могли наблюдать на античной вазе, выставленной в Британском музее.
 
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