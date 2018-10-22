Какие услуги будут оказываться в новой поликлинике?

Вскоре в отреставрированном здании бывшей гостиницы откроется новое поликлиническое отделение центральной районной больницы. Главный врач Елена Валентиновна Эрдман рассказала, как оно будет работать.

— В поликлиническом отделении в центре города, где завершаются ремонтные работы, откроется современное медицинское учреждение. С одной стороны разместится детская консультация, обустроенная по существующим нормам и правилам. Предусмотрено помещение для размещения колясок, отдельный вход для осмотра здоровых деток, два кабинета для больных ребятишек. Врачи-педиатры будут работать в две смены, общая посещаемость — 50 детей. Там же расположится регистратура, процедурный кабинет.

С другой стороны — вход в половину здания, предназначенную для взрослых. Здесь приём будут вести врачи общей практики. В государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы указано, что врачи-терапевты в системе первичного звена должны работать по принципу врачей общей практики. Что это даёт? Врач общей практики должен обладать навыками по смежным специальностям, уметь проконсультировать пациента и как невролог, и как ЛОР. Он будет решать относительно простые проблемы со здоровьем, заниматься профилактикой болезней терапевтического, хирургического и гинекологического профилей. Это командная работа врача, помощника и медицинской сестры. Все терапевтические участки в городе начнут работать по этому принципу.

На первом этаже будет оборудован кабинет для людей с ограниченными возможностями, регистратура, на втором – два для остальных пациентов. Устроены смежные кабинеты будут таким образом: один — для хирургического, другой — для гинекологического осмотров. Там же помощник врача проведёт доврачебный осмотр, можно будет сделать ЭКГ. Рядом расположатся дневной стационар, процедурный, массажный, физиотерапевтический кабинеты.

В поликлиническом отделении можно будет сделать флюорографию, сдать анализы, пройти медицинскую комиссию. В отделении установят современную технику и оборудование, высокоскоростной интернет.

Также сюда «переедут» зуботехническая лаборатория, кабинет врача-ортопеда, аптека.

Узкие специалисты продолжат вести приём в поликлинике ЦРБ.

Эти преобразования позволят верхнедвинцам получать наиболее массовые медицинские услуги в шаговой доступности, а врачам узких профилей — больше времени уделять пациентам, находящимся на амбулаторном лечении и имеющим серьёзные заболевания.

Лариса ЗАЙЦЕВА.