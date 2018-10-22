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В Верхнедвинском детском саду № 4 открыта новая игровая площадка
23.10.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Такая возможность теперь есть у воспитанников ГУО «Ясли-сад №4
На праздник пришли гости: А. Г. Воецкий, заместитель начальника РОЧС, Т. Г. Жук, главный специалист отдела по образованию райисполкома, Т. М. Скумбина, методист учебно-методического кабинета, Ю. М. Рак, начальник хозгруппы отдела по образованию, а также родители воспитанников.
— Это третий городок по обучению правилам дорожного движения, открытый в учебных заведениях района, а в дошкольных – первый, — отметил начальник ГАИ А. Н. Капустин. — Правильная, хорошая традиция, благодаря которой дети с азов будут изучать правила поведения на дорогах. Они, как и взрослые, являются участниками дорожного движения – пока как пассажиры и пешеходы, а в будущем станут и водителями. Пусть усвоенные с детства правила станут для них залогом безопасности.
Приветствуя родителей, гостей, ребят и их воспитателей, Татьяна Геннадьевна Жук рассказала, что появление в детском саду такого городка стало результатом совместного труда. Родители активно участвовали в акции «Белгосстрах – детям», благодаря чему стало возможным приобрести дорожные знаки. И это стало хорошим началом.
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> Такая возможность теперь есть у воспитанников ГУО «Ясли-сад №4 г. Верхнедвинска». Здесь открыта детская площадка «Городок дорожной азбуки» по обучению правилам...
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