В Верхнедвинском детском саду № 4 открыта новая игровая площадка

Такая возможность теперь есть у воспитанников ГУО «Ясли-сад №4

г. Верхнедвинска».

Здесь открыта детская площадка «Городок дорожной азбуки» по обучению правилам дорожного движения.

На праздник пришли гости: А. Г. Воецкий, заместитель начальника РОЧС, Т. Г. Жук, главный специалист отдела по образованию райисполкома, Т. М. Скумбина, методист учебно-методического кабинета, Ю. М. Рак, начальник хозгруппы отдела по образованию, а также родители воспитанников.

— Это третий городок по обучению правилам дорожного движения, открытый в учебных заведениях района, а в дошкольных – первый, — отметил начальник ГАИ А. Н. Капустин. — Правильная, хорошая традиция, благодаря которой дети с азов будут изучать правила поведения на дорогах. Они, как и взрослые, являются участниками дорожного движения – пока как пассажиры и пешеходы, а в будущем станут и водителями. Пусть усвоенные с детства правила станут для них залогом безопасности.

Приветствуя родителей, гостей, ребят и их воспитателей, Татьяна Геннадьевна Жук рассказала, что появление в детском саду такого городка стало результатом совместного труда. Родители активно участвовали в акции «Белгосстрах – детям», благодаря чему стало возможным приобрести дорожные знаки. И это стало хорошим началом.

Заведующий детского сада Ж. А. Григорьева поблагодарила за оказанную помощь в создании площадки отдел по образованию райисполкома и лично начальника С. В. Яковлеву, директора ДРСУ-143 М. В. Роговского, а также родителей воспитанников и свой коллектив.

— Благодаря замене асфальтового покрытия на тротуарную плитку территория совершенно преобразилась, — отметила она. — Теперь юные пешеходы и водители будут с удовольствием осваивать правила дорожного движения. Научить детей чему-то можно лишь в процессе игры. И теперь дело за воспитателями дошкольного образования, которые будут учить детей правилам, играя.

Торжественно перерезана лента, и на дорожках площадки появились юные участники дорожного движения. Под контролем сотрудника РОВД на машинках ехали мальчишки, пропуская на пешеходном переходе девочек с куклами в колясках. Игры здесь – только по правилам.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото автора.