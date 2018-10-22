Выросло в Верхнедвинске

Евгения Васильевна Анинская из Освеи воспитала двух дочерей и сына и никогда не сидела без дела. Вот и сейчас в свои 85 лет по мере сил трудится на приусадебном участке.

Держит курочек, ухаживает за огородом и садом, увлекается цветами. Выращивает картошку, овощи, клубнику и землянику. В саду — молоденькие яблоньки и черешня, кусты смородины и крыжовника, малина двух сортов, летняя и поздняя осенняя, даже сейчас можно полакомиться свежими ягодами. Сын помогает вспахать огород и картошку посадить, а остальное хозяйка делает сама.

— В этом году на удивление вымахали гладиолусы – с меня ростом, — говорит хозяйка. – Красные отцвели быстро, а сейчас буйствуют розовые и белые. Побоялась заморозков, срезала часть, получилось ведро цветов!

Евгения Васильевна пережила голодные военные годы, молоденькой девчушкой работала в колхозе, а в 19 лет устроилась в больницу помощником повара. Так в её трудовой книжке появилась первая и единственная запись о приёме на работу.

Трудно было с продуктами в послевоенные годы, сами пекли хлеб. А сейчас по собственному рецепту, соблюдая традиции, выпекает караваи на праздники. Последний был представлен на выставке караваев на областных «Дожинках».