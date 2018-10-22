|
Выросло в Верхнедвинске
23.10.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
>
Евгения Васильевна Анинская из Освеи воспитала двух дочерей и сына и никогда не сидела без дела. Вот и сейчас в свои 85 лет по мере сил трудится на приусадебном участке.
Держит курочек, ухаживает за огородом и садом, увлекается цветами. Выращивает картошку, овощи, клубнику и землянику. В саду — молоденькие яблоньки и черешня, кусты смородины и крыжовника, малина двух сортов, летняя и поздняя осенняя, даже сейчас можно полакомиться свежими ягодами. Сын помогает вспахать огород и картошку посадить, а остальное хозяйка делает сама.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Евгения Васильевна Анинская из Освеи воспитала двух дочерей и сына и никогда не сидела без дела. Вот и сейчас в свои 85 лет по мере сил трудится на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)