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Савилов - Захарову: Сколько за последние 15 лет "Юность" подготовила хоккеистов для КХЛ, НХЛ?

23.10.2018 16:20 — Разное | Tut.by  
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов ответил на критику главного тренера минской «Юности» Михаила Захарова, сообщает «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».


Геннадий Савилов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Хочется вернуться к формулировкам нашего известного специалиста, которые друг другу противоречат. Первая — о критерии работы федерации хоккея и школы. ФХРБ координирует работу школ, которые готовят детей для НХЛ. Вторая — он считает успешными школы «Юности» и «Динамо». Сколько же они подготовили воспитанников для КХЛ (не для «Динамо»)? Сколько за последние 15 лет «Юность» подготовила хоккеистов для КХЛ, НХЛ?

— У вас есть ответ на этот вопрос?

— Да. Ноль. Хоккеистов нет. Теперь вопрос к уважаемому специалисту: где работа школы «Юности» за последние пятнадцать лет с нулевым эффектом игроков в мировом хоккее? Где критерий успешности школы «Юности»? Это повсеместно. Хоккеистов в стране нет. Последний хоккеист — Сергей Костицын, 1987-го года рождения. Поэтому говорить об успешности двух школ — «Динамо» и «Юности» — пока не приходится, — заявил Геннадий Савилов.

Напомним, накануне Михаил Захаров назвал Геннадия Савилова «великим деятелем» в ответ на высказывание председателя федерации хоккея о том, что в Беларуси невозможно создать сильный национальный чемпионат.

 
 
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов ответил на критику главного тренера минской "Юности" Михаила Захарова.
 
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